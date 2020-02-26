B пресс-центре МИЦ «Известия» началась пресс-конференция, на которой «Молодая Гвардия Единой России» проведет презентацию и объявит старт регистрации участников на кадровый конкурс «МГЕР ОБНОВЛЕНИЕ 2020».

По итогам конкурса будут определены новые проектные направления и лица Организации. Победители получат грантовую поддержку, а также возможность стать федеральным руководителем проекта МГЕР и войти в руководящий состав организации на ближайшем съезде.

На пресс-конференции МГЕР представит платформу конкурсмгер.рф, на которой будут осуществляться все заочные этапы Конкурса. Кроме того, участники познакомят с наставниками конкурса – молодогвардейцами с историей успеха, а также с экспертами форума – депутатами, политическими деятелями, проектными менеджерами и тп.

В мероприятии примут участие: