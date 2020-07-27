Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 16 миллионов, свыше 646 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 16 114 449, скончался 646 641 пациент с коронавирусом.

За последние сутки в мире выявили 254 274 новых случаев заражения COVID-19 и 5 490 летальных исходов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.