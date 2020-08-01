Число случаев заражения коронавирусом во всем мире выросло за сутки на 289 тысяч и превысило 17,3 миллиона, свыше 675 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 17 396 943, скончались 675 060 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в мире выявили 289 321 новый случай заражения COVID-19 и 6 142 летальных исхода.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.