Число случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки увеличилось более чем на 200 тысяч, скончались свыше 4,8 тысячи человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За последние 24 часа в мире зафиксировали 200 625 новых случаев заражения коронавирусом и 4823 летальных исхода.

Согласно данным ВОЗ, общее число случаев заражения в мире достигло 15 785 641, по меньшей мере 640 016 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 8 385 810 и Европе — 3 216 335.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.