Свыше 183 тысяч случаев заражения коронавирусом во всем мире выявлено за сутки, общее число заразившихся превысило 8,7 миллиона, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным организации, за минувшие сутки в мире зафиксировано 4743 летальных исхода. Общее количество умерших пациентов с коронавирусом во всем мире составило 461 715, заразившихся — достигло 8 708 008.

Больше всего заболевание распространилось в Северной и Южной Америке – там выявлено более 4,2 миллиона случаев заражения. Следом по числу заболевших идет Европа с 2,5 миллиона случаев.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.