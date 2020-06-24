Более 135 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки во всем мире, общее число превысило 9,1 миллиона, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, за минувшие сутки в мире зафиксировано 4187 летальных исходов. Общее число умерших пациентов с коронавирусом во всем мире составило 473 797, число заразившихся — 9 129 146.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.