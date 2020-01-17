В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей (снюса). Об этом журналистам рассказал главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Он отметил, что наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции.

«Это вызвало очень много проблем в стране, тоже появились психозы, уже появилась первая смерть. Государство очень быстро среагировало на эту угрозу, вызов. В некоторых регионах волевым путем запретили продажу подобных веществ, и это очень здорово», — приводит «РИА Новости» слова Брюна.

Запрет на продажу сосательного табака (снюса) действует в России с 2016 года, но на рынке возникли его аналоги: жевательные и сосательные никотиносодержащие смеси появились из-за пробелов в законодательстве.

Кроме того, на распространение снюасов отреагировали и разных регионах страны. Так, запрет на реализацию такой продукции собираются ввести в Приморье и Башкорстостане.

Жители одного из поселков в Тамбовской области даже обратились к губернатору с просьбой ввести запрет на продажу никотиносодержащих продуктов подросткам в местном магазине. По их словам, обращение в полицию не принесло результата.

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что документов о безопасности никотиносодержащих смесей не существует. Она доложила, что из оборота были изъято около 1 млн штук подобной продукции. Кроме того, приостановлена деятельность пяти производителей никотиновых смесей.

23 декабря 2019 года Совет Федерации обратился к правительству России с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство. Члены Совфеда полагают, что запрет поможет защитить здоровье подростков.