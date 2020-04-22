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По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, в России пик по заболеваемости коронавирусом, скорее всего, еще не достигнут. Об этом пишет РИА Новости.

«По поводу пика заболеваемости. … Ситуация развивается, мы за ней следим внимательно. Но насчет пика, я думаю, что пика мы еще не достигли», — рассказал Кузнецов.

Он также подчеркнул, что в «работе по сути ничего не изменится от того, можно ли назвать эту ситуацию пиковой».

«Система по всей стране работает в таком мобилизованном режиме, в режиме готовности», — пояснил помощник министра здравоохранения.

«Рамблер» писал, что за последние сутки число зараженных в России выросло на 5236 пациентов, до 57 999 человек. В свою очередь главврач московской городской клинической больницы No71 Александр Мясников признал, что ошибся в прогнозе наступления пика распространения COVID-19 в России. Ранее медик утверждал, что максимальное распространение вирус получит в конце апреля.

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