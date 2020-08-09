Медики предупредили, что курение кальяна способствует распространению коронавируса.

Курение кальяна может нанести больший вред здоровью человека, чем курение сигарет. Такое заявление сделали в Минздраве РФ.

«Многие думают, что употребление кальяна безобидно, однако именно кальян таит в себе большое количество опасностей и в первую очередь речь идет о новой коронавирусной инфекции», — приводит пресс-служба ведомства слова главы Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.

Как отметила специалист, плохая обработка кальяна, помимо риска заражения COVID-19, может также нести угрозу распространения туберкулеза, холеры и других опасных заболеваний.

По сообщениям медиков, любители кальяна за одну кальянную сессию поглощают во много раз больше дыма, чем курильщики сигарет, а за один час курения кальяна человек потребляет в 100-200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ, чем за время выкуривания одной сигареты.

Кроме того, в Минздраве напомнили, что курильщики кальянов наносят вред здоровью окружающих, сопоставимый с вредом от активного курения.