Начавшаяся в конце января эпидемия гриппа в России, завершилась, сообщается в среду, 22 апреля, на сайте Научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава РФ.

По его данным, на неделе с 13 по 19 апреля уровень суммарной заболеваемости гриппом и другими ОРВИ в стране понизился до 321 случая на 100 тыс. населения с 406 случаев неделей ранее.

Согласно данным института, ситуация по гриппу в России была признана эпидемической в конце января — начале февраля, а именно — на неделе с 27 января по 2 февраля.

«Географическое распространение гриппа по территории России и в отдельных округах соответствует спорадическому уровню. Таким образом, эпидемия гриппа в России закончилась», — говорится в заключении института.

Вместе с тем отмечается, что заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения в отдельных городах остается выше эпидпорога.

По итогам минувшей недели частота госпитализации с гриппом и ОРВИ составила 6,6 случая на 100 тыс. населения, тогда как в предыдущие семь дней этот показатель был 9,9 на 100 тыс. населения.

Ранее, 21 апреля, в управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в столице спокойная. За прошедшие четыре недели число заболевших снизилось в 2,5 раза.