Согласно результатам прошлогоднего опроса ВЦИОМ, треть жителей страны убеждены, что старость начинается в период с 50 до 59 лет, другая треть — с 60 до 69.

Главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачёва в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что средняя продолжительность жизни россиян растёт.

«Пожилых становится больше. В России сейчас 21,8% граждан 60+ — это 32 миллиона ни много ни мало. К 2035 году их будет 26%, так что мы не сильно отстаём. Мы уже сейчас видим, что наши поликлиники, наши стационары — там находится очень много пожилых людей. С возрастом количество болезней растёт. У меня сейчас нет информации, есть ли у нас супер-долгожители, но столетних граждан, по данным Росстата, по крайней мере, официальные данные, которые я видела, было 20 тысяч в России. Если смотреть Францию, то там 40 тысяч. Если, например, смотреть Японию, то 60 тысяч граждан старше ста лет».

Ранее в медиаофисе Всероссийской переписи населения посчитали соотношение внуков у российских бабушек и дедушек. Уточняется, что в 1926 году на 100 бабушек и дедушек приходилось 542 внука, а в 2019-м — только 81.

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