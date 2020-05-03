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В России технически возможно ввести «паспорт иммунитета», поскольку информация обо всех заболевших коронавирусом уже содержится в специальной базе. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24».

— Я не вижу в этом проблемы, на самом деле, — отметил глава ведомства.

По его словам, имеющийся информационный ресурс, в котором есть данные о больных коронавирусом, создали за семь дней.

Ранее Михаил Мурашко сообщил, что инфекционные койки для больных с коронавирусной инфекцией заняты примерно на 40 процентов по России.

Напомним, в России за минувшие сутки было подтверждено 10 633 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество случаев было зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге — 5948, 822 и 295 соответственно.

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