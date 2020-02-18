На сегодняшний день практически каждый инвалид и участник Великой Отечественной войны обеспечен необходимыми лекарствами, а также находится под особым контролем Минздрава РФ. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко в ходе первого заседания оргкомитета «Наша Победа».

Он отметил, что в первую очередь это стационарное наблюдение, а также санаторно-курортное лечение при необходимости.

«Особое внимание — это лекарственное обеспечение, практически каждый из них на сегодняшний день на особом контроле, обеспечен в общей сложности на сегодняшний день более чем на 1 млрд рублей лекарственными препаратами», — приводит его слова ТАСС во вторник, 18 февраля.

7 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы.

Размер выплаты инвалидам войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам (вдовцам) военнослужащих составит 75 тыс. рублей. Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат по 50 тыс. рублей.