Все новости на карте

Употребление водки не поможет защититься от коронавируса, заявил главный нарколог России Евгений Брюн.

«Спирт улетучивается очень быстро, поэтому какого-либо длительного профилактического воздействия алкоголь не окажет. Если алкоголь принимать внутрь для профилактики, то это должно быть такое количество, которое будет равно смертельной дозе», — сказал Брюн в разговоре с изданием «Ридус».

Нарколог также отметил, что во время заболевания человек испытывает токсикоз, а употребление любого алкоголя увеличит этот эффект и замедлит процесс выздоровления.

Названо эффективное лекарство от коронавируса

Вместо алкоголя Брюн посоветовал пить горячий чай, травяные сборы, есть чеснок и лук, готовить хвойные отвары.

Главный нарколог страны также оценил шансы на изменение статистики употребления алкоголя во время карантина. По его словам, количество людей, находящихся на карантине, слишком мало, чтобы повлиять на статистику и тем более привести к национальной катастрофе.

Как ранее сообщал «Рамблер», за сутки количество зараженных коронавирусом в России выросло на 33 человека и достигло 147. 30 новых случаев зафиксированы в Москве. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрировано 86 случаев заболевания.

Видео дня. Голосование за поправки в конституцию пройдёт 22 апреля