Последствия так называемого алкоголизма выходного дня могут быть опаснее негатива от употребления наркотиков. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

По словам медика, во Франции даже был термин «дети выходного дня». Речь идет о детях, зачатых во время пьянок в выходные. Он отметил, что с большой долей вероятности количество отрицательных последствий такой алкоголизации будет расти и по части роста преступлений, и пьяного зачатия, и ухудшения общественного здоровья.

«Последствия такого потребления алкоголя в выходные дни может превышать негативные последствия употребления наркотиков в те же выходные дни», — цитирует Брюна агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что рано или поздно «наркомания выходного дня» также приведет к зависимости, так как за неделю организм не успевает очиститься от психоактивных веществ, сообщает «Москва 24». Людям нужны будут всё большие и более частые дозы. В этом заключается закономерность употребления психоактивных веществ.

«Наркотики держатся в организме в течение длительного времени. Допустим, каннабиноиды держатся месяц и более, амфетамины — полтора месяца сохраняются в организме, различные соли и спайсы вызывают острые расстройства психики, психозы, поэтому это может не кончиться никогда», — рассказал нарколог.

18 февраля «Известия» писали, что в России набирает популярность «наркомания выходного дня», когда человек употребляет психоактивные вещества только в выходные и якобы может контролировать этот процесс. По мнению исследователей Института социологии РАН, через 10–15 лет такой тип наркомании перерастет в тяжелую зависимость, с которой будет невозможно справиться без помощи специалистов.