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Главный инфекционист Министерства здравоохранения Елена Малинникова объяснила проблемы с появлением иммунитета к коронавирусу. По её словам, COVID-19 распространяется в двух вариантах.

Этим же объясняются случаи повторного заражения, передаёт «Интерфакс».

Сегодня в связи с расшифровкой генома вируса мы понимаем, что мы наблюдаем циркуляцию двух вариантов вируса, так называемого S-варианта и L-варианта. Возможно, эти два вируса между собой не имеют перекрёстного иммунитета, — рассказала она.

Оценить стойкость иммунитета можно будет только после того, как вирус пройдёт через всех людей в мире, заключила эксперт.

Как писал NEWS.ru, появившийся в Китае коронавирус COVID-19 распространился в большинство стран мира, став пандемией в марте 2020 года. Инфекция привела к повсеместному закрытию границ, сокращению авиаперелётов, обвалам на фондовых рынках и спровоцировала падение цен на углеводороды. К 23 марта заразились более 343 тысяч человек, погибли более 14,7 тысячи.

Россия зафиксировала 438 случаев заражения после 163 тысяч проведённых тестов. Официально в стране нет смертей, вызванных COVID-19.

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