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Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о том, кому необходимо сдавать анализы на выявление заболевания новым типом коронавируса COVID19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что всем проходить тест не обязательно.

Мурашко подчеркнул, что сдавать анализы необходимо тем, кто находится в группе риска, например, кто вернулся из-за границы или общался с инфицированными.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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