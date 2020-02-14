Россияне наиболее подвержены болезням органов дыхания (почти 41 тыс. случаев на 100 тыс. населения). Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ за 2018 год, с которыми ознакомился NEWS.ru. Также в топ-5 самых распространённых входят болезни системы кровообращения (почти 25 тыс. случаев на 100 тыс. населения), костно-мышечной системы и соединительной ткани (более 13 тыс.), мочеполовой системы (почти 12 тыс.) и органов пищеварения (более 11 тыс.).

Болезни органов дыхания являются самыми массовыми в связи с тем, что бронхолёгочная система наиболее подвержена воздействию факторов внешней среды (например, таких, как инфекции), заявил в разговоре с NEWS.ru главный внештатный специалист Минздрава по пульмонологии центрального федерального округа Андрей Малявин. Он также отметил, что в реальности заболеваемость ещё выше, чем в статистике Минздрава.

Андрей Малявин, главный внештатный пульмонолог Минздрава в ЦФО:

Я считаю, что цифры резко занижены ввиду того, что у нас очень плохая диагностика хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБ). Примерно в десять раз меньше, чем в среднем по миру. А так это общемировая тенденция. Такие заболевания распространены, поскольку этот орган с внешним миром общается напрямую, можно сказать. ХОБ, например — третья причина смерти в США после всей онкологии и всех сердечно-сосудистых заболеваний.

Самыми распространёнными заболеваниями органов дыхания считаются бронхит, трахеит, острый ларингит и пневмония. По данным Международного агентства по изучению рака (IARC), рак лёгких также является наиболее распространенным типом рака в мире как с точки зрения частоты заболеваемости (2,1 млн новых случаев в 2018 году), так и с точки зрения смертности (1,8 млн смертей в 2018 году).

Терапевт Людмила Лапа в разговоре с NEWS.ru высказала мнение, что многие серьёзные болезни органов дыхания часто появляются после недолеченной простуды. Врач констатирует, что большинство россиян не доверяют системе здравоохранения и предпочитают заниматься самолечением, после чего заболевания переходят в хроническую форму.

По её словам, многие заболевания также приобретают массовый характер из-за плохой экологии. Так, в августе 2019 года учёные опубликовали результаты исследований, согласно которым загрязнение воздуха по своему негативному воздействию на организм человека сопоставимо с вредом от курения, а в ряде случаев даже превосходит его. По их данным, содержащиеся в атмосфере загрязняющие вещества способствуют развитию хронической обструктивной болезни лёгких, а также целого ряда болезней, связанных с органами дыхания.

Людмила Лапа, терапевт:

У нас постоянно то горит что-нибудь, то пылит. И никакая иммунная система не выдерживает. Плюс у нас полное отсутствие солнца: гормональный фон тоже падает вместе с иммунной системой, и получается распространение различных заболеваний, которые переходят в хроническую форму.

Как ранее писал NEWS.ru, примерно половина жителей России страдают от хронических заболеваний. Между тем, чтобы выявить ту или иную болезнь на ранней стадии, специалисты рекомендуют регулярно проходить диспансеризацию. В России по 2020 год включительно проводится Всероссийская диспансеризация взрослого населения. Также с мая 2019 года действуют новые правила прохождения профилактических медосмотров, согласно которым люди старше 40 лет могут проходить диспансеризацию ежегодно. При этом работающим россиянам предпенсионного возраста ежегодно положены два дня оплачиваемого отпуска для всестороннего обследования организма.

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