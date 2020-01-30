Новый китайский коронавирус может стать причиной не только ОРВИ и пневмонии, но также сепсиса и септического (инфекционно-токсического) шока. Об этом сообщается в рекомендациях по лечению вируса, опубликованных на сайте Минздрава.

В документе отмечается, что ОРВИ при коронавирусе может протекать легко, а пневмония — без дыхательной недостаточности.

Инкубационный период, по оценкам Минздрава, составляет от двух до 14 суток. Самые распространенные симптомы — повышение температуры, сухой кашель или с небольшим количеством мокроты, одышка, мышечная боль и утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке.

Среди первых симптомов также могут быть головные боли (в восьми процентах случаев), кровохарканье (пять процентов больных), диарея (три процента), тошнота, рвота и учащенное сердцебиение. Эти симптомы могут появиться без повышения температуры.

По данным Минздрава, средний возраст пациентов у пациентов в Ухане составлял 41 год, наиболее тяжелые формы развивались у пациентов пожилого возраста (60 и старше), среди больных отмечены частые сопутствующие заболевания: сахарный диабет (20 процентов случаев), артериальная гипертензия (15 процентов) и другие сердечно-сосудистые заболевания (15 процентов)

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Жертвами коронавируса, по последним данным, стали 170 человек, общее число заболевших в Китае превысило 7 700, а выздоровели уже 128 человек.

Случаи заболевания вирусом выявили в Индии, Австралии, Малайзии, Франции, Германии, Финляндии, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Сингапуре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Корее, Таиланде, Японии и США.

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