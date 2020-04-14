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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что коронавирус может передаваться от человека к человеку, если расстояние между ними составляет не более четырех метров. Об этом сообщает РИА Новости.

Брико рассказал, что к такому выводу пришли исследователи из Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Эпидемиолог отметил, что коронавирус может оставаться в воздухе в виде аэрозоли от 30 минут до двух-трех часов и заражать людей в это время. На различных предметах вирус способен задерживаться на несколько дней.

Как сообщал «Рамблер», ранее в CDC заявляли, что вирус передается от человека к человеку, когда люди находятся в пределах шести футов друг от друга (примерно 1,8 метра).

Глава комитета Национальной академии наук США по новым инфекционным заболеваниям Харви Файнберг предупреждал, что коронавирусом можно заразиться не только через капли от кашля или чихания, но даже через дыхание собеседника.

Исследователи из Университета Гонконга выяснили, что коронавирус в течение трех часов исчезает с типографской продукции, может на четыре-семь дней задерживаться на банкнотах, нержавеющей стали или пластике, а на медицинской маске — на неделю.

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