Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что употребление алкоголя не поможет при простуде или коронавирусе, а, наоборот, только ухудшит состояние человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир НТВ.

Брюн назвал рассказы о чудодейственных свойствах алкоголя «мифом на грани преступной мысли». Он объяснил, что во время простуды нагрузка на сердце и так высока, а спиртное ее только увеличивает.

«Также врачи говорят поэтому — не идите в баню с простудой. И не пейте никакого алкоголя во время простуды, гриппа, коронавируса — это нагрузка на сердце, сердце останавливается», — предупредил он.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года.

Жертвами коронавируса, по последним данным, во всем мире стали 910 человек, 910 из них — на территории материкового Китая. Общее число заболевших в Китае превысило 40 тысяч человек, а 3,3 тысячи человек.

Случаи заболевания вирусом выявили в Бельгии, Канаде, Великобритании, Индии, Италии, Испании, Швеции, Австралии, Филиппинах, Малайзии, Франции, Германии, Финляндии, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Сингапуре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Корее, Таиланде, Тайване, Японии и США. 31 января стало известно о двух первых заболевших коронавирусом в России.

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