Врачи оценивают состояние ребенка, отравившегося неизвестным веществом в городском округе Клин, как стабильное. Об этом сообщили в четверг, 23 января, в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что ребенок поступил в клинскую больницу в тяжелом состоянии. Ему была оказана экстренная медицинская помощь и проведена диагностика.

«В настоящее время ребенок переведен в люберецкую специализированную клинику. Его состояние стабильное, назначено лечение», — цитирует представителя министерства агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот же день сообщалось, что 16 января восьмимесячного ребенка госпитализировали из-за отравления наркотическим веществом. Анализы показали, что младенец отравился спайсом. Ребенок находится в коме.

По словам родителей, они не употребляют запрещенные вещества. В квартире, где произошел несчастный случай, наркотики не нашли. В анализах отца пострадавшего не обнаружили следов курительной смеси.

Подмосковная полиция начала проверку после отравления младенца.