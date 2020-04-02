Министерство здравоохранения России поддерживает решение некоторых регионов страны запретить продажу алкоголя для профилактики распространения коронавируса. Об этом в четверг, 2 апреля, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

«Решительные, законные и правильные меры ряда регионов», ― написал он в своем Telegram-канале.

Власти Забайкальского края ввели в четверг запрет на розничную продажу алкоголя, а в Красноярском крае по решению законодательного собрания теперь приобрести спиртные напитки можно с 10:00 до 18:00, передает ТАСС. Такие же ограничительные меры действуют и в Башкирии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков из-за распространения коронавируса ввел режим всеобщей самоизоляции в регионе с 1 апреля и ограничил продажу алкоголя с 10:00 до 14:00.

31 марта сообщалось, что в Якутске ввели запрет на продажу алкогольной продукции. Он будет действовать до 5 апреля включительно. Отмечалось, что запрет призван помочь сократить возможности новых случаев инфицирования жителей Якутска, снизить темпы распространения заболевания и обеспечить общественный порядок.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. Кроме того, 31 марта Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина.

По данным оперштаба на 2 апреля, в России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных исходов, выздоровели 235 пациентов. В Москве

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