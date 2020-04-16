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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что прибавление зараженных в российских регионах не связано с перемещением коронавируса по воздуху. Об этом сообщает «Интерфакс».

Брико заявил, что перелетать с ветром вирус не может. По его словам, новый коронавирус очень нестойкий, в воздухе он погибает в основном через полчаса, в крайних случаях — через три часа. Кроме того, на вирус негативно воздействует ультрафиолет.

Эпидемиолог подчеркнул, что рост числа зараженных в регионах связан только с передвижениями людей.

Как сообщал «Рамблер», ранее Брико заявил, что новый коронавирус может передаваться от человека к человеку на расстоянии в четыре метра. По его данным, вирус может оставаться в воздухе в виде аэрозоли от 30 минут до двух-трех часов и заражать прохожих.

На различных предметах вирус способен задерживаться на несколько дней. Исследователи из Университета Гонконга выяснили, что коронавирус в течение трех часов исчезает с типографской продукции, может на четыре-семь дней задерживаться на банкнотах, нержавеющей стали или пластике, а на медицинской маске — на неделю.

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