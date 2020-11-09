Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» эффективна более чем на 90%, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

«По поручению Минздрава России мы проводим контроль эффективности вакцины «Спутник V» у граждан, прошедших вакцинацию в рамках гражданского оборота. По нашим наблюдениям, она также составляет более 90%. Появление еще одной эффективной вакцины — это хорошая новость для всех», — передает слова Драпкиной РИА «Новости».

Напомним, немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и фармацевтический гигант из США Pfizer заявили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса, регистрация которой намечена на ноябрь.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года.