Причиной роста числа зараженных коронавирусом в России стал тот факт, что жители страны не сразу начали соблюдать режим самоизоляции. Такое мнение высказала главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава РФ Елена Малинникова в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». Выпуск доступен на YouTube.

Она пояснила, что многие россияне вместо того, чтобы оставаться дома, выехали компаниями на природу.

«Последний рост инфекции за вчера… просчитывается. Как раз через пять-семь-восемь дней… после вот этих шашлыков», — сказала врач.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России, по данным на среду, 8 апреля, диагностировано 8672 случая заболевания COVID-19, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек выздоровели. 63 пациента скончались.

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