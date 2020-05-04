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В России вовремя выявляют заражение коронавирусом, поэтому врачи успевают оперативно начать лечение, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы «Спасибо, доктор» на ютьюб-канале «Соловьев LIVE».

Специалист отметила, что под смертностью подразумевают соотношение числа умерших от COVID-19 к средней численности населения. По словам Малинниковой, в России этот показатель равен 5,5 случая на миллион человек, причем эта цифра растет медленнее, чем во многих европейских государствах.

«У нас все-таки в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи, насколько быстро и качественно эта помощь оказывается. Мы пока еще готовы и успеваем», — отметила она.

Кроме того, россияне вовремя обращаются к специалистам, запоздалые случаи встречаются довольно редко, добавила инфекционист.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович также отметила низкую смертность от COVID-19 в России. По ее словам, такие показатели обусловлены тем, что российское здравоохранение организовано системно, а инфицированные пациенты получают необходимое лечение.

В России COVID-19 диагностировали у 145 286 человек, из них 1356 погибли, более 18 тысяч вылечились. В мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились как минимум 3,3 миллиона человек, 240 тысяч из них скончались.

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