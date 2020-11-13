Минздрав сообщил, что правила лечения пациентов с COVID-19 на дому обновлены. Теперь учитываются бытовые условия пациента, а ранее медики должны были смотреть только на его состояние.

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В больницу будут класть только больных, проживающих с пожилыми людьми или с теми, кто имеет хронические заболевания. Важное уточнение: если у человека, заболевшего коронавирусом, нет отдельной комнаты (допустим, квартира однокомнатная), дома его оставлять нельзя. Тех, кто живет в коммуналках или общежитиях, тоже будут госпитализировать.

Медики обязаны предупредить членов семьи больного о его положительном тесте и сообщить их о последствиях нарушения правил. У них тоже возьмут тесты, и они должны будут соблюдать самоизоляцию.

Президент Владимир Путин на прошлой неделе отмечал, что в стране не будут вводить общенациональный локдаун из-за ситуации с коронавирусом.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, самая критичная ситуация с коечным фондом сложилась в 17 регионах, где стационары загружены на 90%. Еще в четырех регионах заняты более 95% коек: в Хакасии, Чувашии, Ивановской области и Еврейской автономной области.

Как отмечал врач и телеведущий Александр Мясников, если коронавирус протекает в нетяжелой форме, нет никакого смысла везти человека в стационар. Нужно больше пить, соблюдать постельный режим и сбивать температуру парацетамолом.