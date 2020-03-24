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В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса. Обстановка улучшится в апреле или мае, заявил главный внештатный эпидемиолог ведомства Николай Брико.

В интервью РИА Новости специалист сообщил, что вирус не исчезнет полностью, поскольку успел получить очень широкое распространение.

Накануне вирусолог из Шанхая Чжан Вэньхун заявил, что странам ЕС может понадобиться до двух лет, чтобы полностью оправиться от последствий эпидемии. По его словам, для решения проблемы меры должны быть чрезвычайно радикальными. Например, во всём мире нужно прекратить все перемещения на четыре недели.

По последним данным, в мире заразились более 300 тысяч человек, скончались более 15 тысяч. В России выявлено 438 случаев заражения.

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