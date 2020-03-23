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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико считает, что активность распространения коронавируса резко упадет в апреле-мае. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что активность его снизится с изменением сезона года в любом случае», — заявил Брико.

В то же время, по его мнению, полного исчезновения вируса вряд ли стоит ожидать, так как он получил широкое распространение.

Как сообщал «Рамблер», ранее глава департамента инфекционных заболеваний шанхайской больницы Хуашань Чжан Вэньхун предупредил, что пандемия COVID-19 может достигнуть пика следующей весной после отступления этим летом. Он также считает, что спад пандемии будет резким.

По мнению Вэньхуна, в течение следующих одного-двух лет коронавирус будет «путешествовать туда-сюда».

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