Каждый четвертый пожилой россиянин страдает алкоголизмом, рассказал главный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе. Его слова передает РИА Новости.

«Алкоголизм наблюдается у каждого четвертого мужчины пожилого и старческого возраста. Существует такое понятие, как «вдовий алкоголизм»», — отметил специалист.

80 процентов пожилых мужчин страдают множественной хронической патологией, заметил Кеклидзе.

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн назвал средний возраст россиян с алкоголизмом. Пик употребления алкоголя, по его мнению, приходится на возраст от 30 до 50 лет. Он также отметил, что россияне за год выпивают на два-три литра алкоголя меньше, чем жители европейских стран.