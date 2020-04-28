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Российский Минздрав 28 апреля расширил список возможных препаратов для лечения коронавируса у взрослых. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Среди препаратов, представляющихся перспективными для лечения COVID-19, Минздрав назвал противомалярийные средства хлорохин, гидроксихлорохин и мефлохин. Однако эти препараты обладают кардиотоксичностью, их прием может сопровождаться развитием синдрома удлиненного QT.

Также Минздрав допустил применение азитромицина (в комбинации с гидроксилорохином), комбинации лопинавира и ритонавира, рекомбинантного интерферона бета-1b и рекомбинантного интерферона альфа, умифеновира, тоцилизумаба, сарилумаба, метилпреднизолона, дексаметазона и барицитиниба.

Препараты имеют побочные эффекты, некоторые из препаратов противопоказаны или нежелательны при беременности.

«Учитывая отсутствие объективных доказательств эффективности применения вышеуказанных препаратов при COVID-19, назначение лечения должно обязательно сопровождаться получением добровольного информированного согласия пациента (или его законного представителя)», — подчеркнули в Минздраве.

Также в рекомендации ведомства включили терапию гелием. Ее эффективность изучается, подчеркнули медики.

Как сообщал «Рамблер», ранее в НИИ имени Склифосовского приступили к испытаниям новой методики лечения COVID-19 с применением гелия. Терапию проводят на специальном аппарате, с помощью которого пациент 15 минут может дышать подогретой до 92 градусов смесью гелия и кислорода (70 процентов гелий / 30 процентов кислород).

Врачи рассчитывают, что при такой температуре снизиться активность вируса. При этом пациенту не станет плохо от высокой температуры — процедуру сравнивают с посещением сауны.

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