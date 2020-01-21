Распространяющийся в Китае коронавирус является одной из биологических угроз населению России. Об этом заявил 21 января замглавы Минздрава РФ Сергей Краевой в ходе заседания в Госдуме.

Депутаты спросили Краевого о том, какие именно биологические угрозы стоят перед Россией и требуют принятия законопроекта о биологической безопасности страны, который рассматривается в парламенте.

«У нас ст. 7 федерального закона как раз посвящена основным биологическим угрозам, опасностям <…>. Я могу назвать только несколько и продемонстрировать это, по сути дела, примерами из нашей нынешней повседневной жизни. Это изменение свойств и форм патогенных биологических агентов, а также свойств и мест обитания их переносчиков. И наиболее яркий пример <…> — это как раз та инфекция, которая сейчас развивается в Китайской Народной Республике, вызванная коронавирусом», — приводит слова замглавы Минздрава «РИА Новости».

Ранее в этот же день Роспотребнадзор призвал россиян воздержаться от посещения китайского города Ухань, а в случае поездки в КНР соблюдать меры предосторожности: ходить по улицам в масках, а после пребывания в местах массового скопления людей мыть руки. Также следует избегать рынков, где продаются животные и морепродукты, зоопарков и прочих мест, где есть животные. Употреблять следует только термически обработанную пищу и пить только бутилированную воду.

Первый случай заболевания новым типом коронавируса (2019-nCoV) зафиксировали в Ухани 31 декабря. По состоянию на 21 января в Китае зарегистрирован 291 случай заражения, в том числе шесть с летальным исходом. Заражению также подверглись 15 врачей, что подтверждает, что заболевание, которое является одним из видов пневмонии, передается воздушно-капельным и контактным путем. Кроме того, зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Таиланде, Японии и Южной Корее.

В российском Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками работают над экспресс-тестом на выявление вируса, он будет готов к февралю. Тест смогут применять в аэропортах.