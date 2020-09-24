Оксана Драпкина назвала три болезни, при которых ухудшается прогноз в случае заболевания коронавирусной инфекцией.

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала, какие болезни являются факторами, ухудшающими прогноз и грозящими тяжелым течением коронавирусной инфекции. Она отметила, что сейчас специалисты уже неплохо изучили коронавирус и есть три болезни, которые являются существенным фактором риска.

По словам Драпкиной, прогноз ухудшается для пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и ожирением. Американские врачи также сообщали, что сахарный диабет повышает риск смерти от COVID-19 в 12 раз,а также страдающие диабетом при заражении коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации.

Драпкина прокомментировала советы употреблять цинк и имбирь для профилактики коронавируса. Она отметила, что «можно попробовать», но никаких исследований по этому поводу нет. Впрочем, витамины и минералы в виде добавок не стоит употреблять без рекомендации врача.

В мире количество заболевших приближается к 32 миллионам. Более 970 тысяч скончались из-за коронавируса. Известно, что к группе риска относятся пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Пандемия была объявлена в марте. В сентябре о второй волне коронавируса заявляли власти Австрии, Великобритании, Чехии, Израиля и некоторых других государств. В России в последние полторы недели заболеваемость стала выше, почти достигнув июльских показателей. Но, как считают эксперты, подъем заболеваемости осенью не будет существенным.

Ранее в ВОЗ рассказали о разработке вакцины и дали прогноз пандемии.