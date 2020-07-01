Ситуация с коронавирусом в Казахстане остается достаточно напряженной, заявила в среду заместитель министра здравоохранения республики Людмила Бюрабекова.

«К сожалению, на сегодняшний день эпидситуация по коронавирусной инфекции остается достаточно напряженной, у нас продолжают регистрироваться случаи заболевания и случаи бессимптомного носительства коронавирусной инфекции. Отмечаются проблемы, связанные с лекарственным обеспечением, в том числе с исчезновением некоторых препаратов из розничной сети», — сказала Бюрабекова на брифинге.

По ее словам, в Казахстане всего зарегистрировано 41 065 бессимптомных и симптомных случаев коронавируса, выписаны 13 558 пациентов, продолжают лечение 27 319 больных, в том числе 249 детей. Получают лечение в стационаре 11 242 пациента и на амбулаторном наблюдении находится 16 077 пациентов. В стране зарегистрировано 188 летальных случаев от коронавируса.