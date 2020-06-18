В Минтруде разъяснили, когда размер пособия по временной нетрудоспособности может снижаться. Об этом в четверг, 18 июня, пишет «Российская газета».

Обычно больничный рассчитывается исходя из средней заработной платы и страхового стажа застрахованного, но в ряде случаев в основу пособия ложится минимальный размер оплаты труда, а не уровень зарплаты.

По информации ведомства, основаниями для снижения размеров больничного могут послужить: нарушения без уважительных причин режима, предписанного лечащим врачом, неявки без уважительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы, наступление травмы или заболевания вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения.

Однако, как отмечают в Минтруде, такие случаи единичны.

Для обозначения нарушения режима существует специальная отметка, которая представляет из себя код в больничном листе. При этом, как уточнили в ведомстве, «чем именно болел человек, какая у него была травма и в чем именно состояло нарушение режима в листке нетрудоспособности не указывается, поэтому врачебная тайна сохраняется».

Также в министерстве напомнили, что больничные не ниже МРОТ выплачиваются людям, у которых небольшой стаж работы. К этому относятся и листки нетрудоспособности, выдаваемые в период карантина, связанного с коронавирусной инфекцией. Для работников с небольшим стажем и заработком законом предусмотрено, что размер пособия, в том числе в случае карантина, «за периоды нетрудоспособности с 1 апреля по 31 декабря 2020 года в расчете за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ».

В целом же россияне, которые имеют стаж 8 и более лет, получают пособие в размере 100% от среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет — 80%, а граждане, имеющие до 5 лет стажа работы — 60% от среднего заработка. Пособие исчисляется из среднего заработка за 2 предыдущих календарных года. Однако существует максимальный размер выплаты пособия по временной нетрудоспособности — он составляет почти 70 тыс. рублей за месяц.

Одним из изменений, которое президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию в ходе послания Федеральному собранию 15 января является гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума.