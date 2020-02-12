Материнский капитал будут предоставлять без заявления, на основании записи о рождении в органах ЗАГС. Об этом глава Минтруда Антон Котяков сообщил на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в среду, 12 февраля.

«В проекте… предполагается, что граждане будут предоставлять только один документ — заявление на назначение данной выплаты», — цитирует Котякова «РИА Новости».

По словам главы ведомства, для этого нужно будет организовать электронное взаимодействие региональных органов соцзащиты с загсом и налоговыми органами, сообщает RT. Он отметил, что налоговики готовы предоставлять необходимую информацию с 1 июля. Котяков также подчеркнул важность универсальности системы для всех субъектов государства.

Он уточнил, что документы о регистрации гражданина будут нужны, когда он захочет воспользоваться средствами маткапитала, передает НСН. Данное решение будет реализовано уже в этом году, подчеркнул Котяков.

Министр призвал Пенсионный фонд и банки наладить электронную связь для упрощенного направления маткапитала на ипотеку.

Президент России Владимир Путин в январском послании Федеральному собранию выдвинул целый ряд предложений по мерам социальной поддержки, в том числе: продление программы маткапитала до 2026 года, распространение ее на первенца, а также увеличение выплаты за второго ребенка и продление программы пособий на детей до семи лет и другие.

Накануне сообщалось, что в Госдуму внесли проект поправок в закон о материнском капитале. Закон предусматривают продление программы до 31 января 2026 года. Выплачивать денежную помощь в 466,5 тыс. рублей будут начиная с рождения или усыновления уже первого ребенка. Это касается всех, кто стал родителями с начала текущего года. Сумма за каждого последующего малыша будет еще больше — 616,5 тыс. рублей. Все выплаты будут индексироваться ежегодно. Время выдачи сертификата на маткапитал уменьшится — решение должны будут принимать в течение 15 дней.