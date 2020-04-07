Россияне, желающие вернуться домой и имеющие на руках билеты иностранных авиакомпаний, должны заплатить €200–400 за человека. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 7 апреля на сайте Минтранса РФ.

«На вывозные рейсы могут претендовать только россияне, выехавшие из РФ после 1 января 2020 года. Все они в обязательном порядке должны быть зарегистрированы на портале госуслуг», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в списках Минкомсвязи около 25,8 тыс. таких граждан.

На борт смогут попасть только россияне из списка. Формирование рейсов будет проходить по принципу «одна страна вылета — один российский регион или город прилета». С иностранными компаниями пассажир будет решать вопросы компенсации за невыполненную перевозку в индивидуальном порядке, в том числе посредством судебных процедур.

РФ из-за пандемии полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешены только рейсы для возвращения российских граждан. Ограничений на перелеты между регионами не вводилось, но авиакомпании сами начали отменять рейсы из-за снижения спроса.

Россияне могут возвращаться из-за рубежа в столицу только через Шереметьево и только в общем количестве не более 500 человек. С 20 по 30 марта в Россию уже было возвращено более 155 тыс. граждан. 1 апреля аэропорт Шереметьево приостановил работу терминала D из-за ограничений авиаперевозок на фоне эпидемии коронавируса.

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