Стоимость строительства объектов новой скоростной платной автодороги Джубга — Сочи в рамках проекта «Южный кластер» оценивается в 2,4 трлн рублей до 2030 года. Об этом сообщил 13 октября министр транспорта Евгений Дитрих. «Предварительно мы говорим о том, что объем финансирования железнодорожных объектов [Южного кластера»] составляет порядка 700 млрд рублей, по автомобильной дороге Джубга — Сочи — предварительный объем в соответствующих ценах до 2030 года составляет порядка 2,4 трлн рублей. Естественно, это колоссальная сумма. Иначе как поэтапно, отдельными участками, профинансированы быть не могут. Поэтому объект бьется на участки, и мы будем приступать к ним по мере выделения такого финансирования», — приводит слова Дитриха «Интерфакс».

«По автодорожной части «Южного кластера» мы сейчас также включаем ряд объектов, которые в последующем будут формировать автомобильную дорогу на участке Джубга — Сочи. Предварительное согласие правительства на это получено. Это обходы Туапсе, Лазаревского и Сочи. Мы, собственно, сейчас приступаем к тому, чтобы по ним подготовить предпроектную документацию, чтобы также, как и по дороге М-12, когда финансовые возможности нам позволят, заключить контракты «два в одном» — на проектирование и строительство», — добавил Дитрих.

Ранее глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко объяснял высокую стоимость строительства новой трассы Джубга — Сочи необходимостью сооружения тоннелей. «Тоннели нужны, потому что там природные заповедники, тем более надо постараться пройти рядом с морем», — рассказывал Петушенко.

Напомним, существующая 217-километровая дорога Джубга-Сочи (А-147) является единственным автомобильным маршрутом, соединяющим Сочи с другими регионами России. Она представляет собой двухполосный горный серпантин, который не справляется с нагрузкой в летний период.

В конце сентября на встрече с сенаторами президент Владимир Путин заявил, что в течение ближайших трех лет на развитие дорожной сети в России будет направлено около 6 трлн рублей. Президент уточнил, что эти деньги будут направлены на модернизацию федеральных и региональных дорог, а также автомобильных обходов городов, включая Тольятти и Краснодар.