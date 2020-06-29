Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о служебной халатности по факту поступления некачественной воды в водопровод Минска, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Двадцать четвертого июня жители двух районов белорусской столицы — Фрунзенского и Московского — с населением до 800 тысяч человек, а также смежных кварталов соседних районов столкнулись с резким ухудшением качества воды, в частности, неприятным запахом. В качестве наиболее вероятной причины произошедшего рассматривается проблема с одним из водоводов, на котором около месяца выполнялись ремонтные работы по замене участка. Предполагается, что за время ремонта в части водопровода вода в условиях жары застоялась и при запуске водопровода попала в систему.

«Следователи устанавливают обстоятельства поступления некачественной воды в хозяйственно-питьевой водопровод в Московском и Фрунзенском районах столицы. По предварительной информации, поступление небезвредной по химическому составу воды в водопровод произошло в результате бездействия или некачественного выполнения своих обязанностей должностными лицами обслуживающих организаций», — уточнили в комитете.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 428 (служебная халатность). Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до шести лет.

«В рамках расследования уголовного дела следователями допрошиваются работники предприятия, изымается техническая документация. Также отобраны пробы воды в различных районах Минска, назначена комплексная химическая экспертиза по изъятым образцам», — отмечается в сообщении. По результатам расследования будет дана окончательная правовая оценка действиям должностных лиц.