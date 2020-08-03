Генпрокуратура Белоруссии пока не получала от украинских коллег каких-либо ходатайств по поводу задержанных на территории республики россиян, сообщили Mpravda.com в понедельник в пресс-службе ведомства.

«Каких-либо ходатайств в отношении задержанных на территории Беларуси сотрудников ЧВК «Вагнер» пока к нам не поступало», — сказал представитель пресс-службы.

Пресс-служба офиса генпрокурора Украины в пятницу сообщила, что Киев намерен требовать выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. В ведомстве отметили, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявил, что обратился в Генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются «боевиками» частной военной компании Вагнера. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Выборы президента в республике назначены на 9 августа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.