При задержании водителя, совершившего наезд на сотрудника ГАИ в Минске, было применено табельное оружие, заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел в среду около 20.00 на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей в Минске.

«Мужчина за рулем «Шкоды» совершил наезд на сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. Для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие», — написала Чемоданова в своем Telegram-канале.

Уточняется, что нападавшему 45 лет.

В МВД добавили, что пострадавшему сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он доставлен в медучреждение.

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