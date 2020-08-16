Неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство (СВУ) около универмага «Беларусь» в Минске, трое подозреваемых задержаны, сообщило в воскресенье министерство внутренних дел Белоруссии.

«Вчера в Минске около 17.00 (совпадает с мск) на линию 102 поступило сообщение от граждан: рядом с универмагом «Беларусь» неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство. Первым на место происшествия прибыл наряд группы задержания Заводского отдела Департамента охраны», — говорится в пресс-релизе МВД.

Отмечается, что женщина-очевидец рассказала, что видела компанию из двух мужчин и одной женщины, которые убежали в прилегающие дворы. Позднее она помогала правоохранителям искать нарушителей.

"Вскоре в одном из дворов она заметила двух мужчин, в которых опознала нарушителей. Один из них, 1968 года рождения, оказал активное сопротивление милиционеру-водителю. Он нанес ему несколько ударов по голове, повалив на землю, пытался выдавить глаза. Неподалеку была замечена и женщина из компании взрывателей. Ее правоохранителям помогли задержать проходящие мимо молодые люди", — отметили в ведомстве.

По данным МВД, пострадавший милиционер был госпитализирован.