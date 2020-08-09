В Минске задержали двух стрингеров, сотрудничавших с агентством Ruptly, сообщил RT.

Отмечается, что они снимали голосование на участках во время выборов.

«Спустя десять часов <…> они все еще не выходят на связь. По информации Ruptly, они находятся в одном из РУВД города», — говорится в Telegram-канале RT.

Ранее в белорусской столице также задержали журналистов телеканала «Дождь». При этом, как рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, у них не было аккредитации. В белорусском внешнеполитическом ведомстве допустили, что россиян попросят покинуть страну.

По последним данным, явка на выборах президента Белоруссии составила 79 процентов. Для избрания одному из кандидатов нужно получить более половины голосов. На высший государственный пост претендуют действующий президент Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

/ Виктор Толочко

В Белоруссии сегодня проходит основной день голосования на выборах президента. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

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В Белоруссии сегодня проходит основной день голосования на выборах президента. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

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Последние пять дней в стране проходило досрочное голосование. По его итогам явка составила 41,7 процента.

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Нарушений, способных повлиять на ход голосования по выборам президента Белоруссии, международными наблюдателями отмечено не было.

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При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко не рассчитывает на международное признание результатов выборов. "Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы, белорусы". Политика — это борьба", — пояснил глава государства.

3 из 11

Последние пять дней в стране проходило досрочное голосование. По его итогам явка составила 41,7 процента.

7 из 11

Нарушений, способных повлиять на ход голосования по выборам президента Белоруссии, международными наблюдателями отмечено не было.

8 из 11

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко не рассчитывает на международное признание результатов выборов. "Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы, белорусы". Политика — это борьба", — пояснил глава государства.

© Mpravda.com / Виктор Толочко9 из 11

Из-за пандемии коронавируса на самих участках предприняты профилактические меры: члены комиссий, наблюдатели и избиратели должны быть в масках, помещение участка должно регулярно проветриваться и подвергаться санитарной обработке.

© REUTERS / Vasily Fedosenko10 из 11

Жители Белоруссии жалуются на проблемы с мобильным и проводным интернетом у разных провайдеров. Проблемы возникают по всей Минской области. Есть жалобы на качество соединения в Витебске, Гродно, Гомеле и Бресте.

© Mpravda.com / Антон Денисов11 из 11

Также "Белтелеком" сообщил о кибератаках на сайты белорусских госорганов. "Они (DDoS-атаки — ред.) очень активно идут с внешнего шлюза, по внешним каналам на сайты госорганов, ресурсы "Белтелекома". Такого никогда не было", — заявили в компании.

© Mpravda.com / Виктор Толочко