Минский городской центр гигиены и эпидемиологии обнаружил нефтепродукты в пробах воды, на резкий запах которой жаловались жители двух районов на западе белорусской столицы, говорится в письме за подписью главного государственного санитарного врача города Нелли Гиндюк.

В среду жители двух западных районов Минска стали в соцсетях сообщать о проблемах с водой из-под крана, они жаловались, что она пахнет «йодом», «хлоркой» и «нечистотами», и отмечали, что ее невозможно использовать для бытовых нужд. Некоторые жаловались на раздражение и зуд на коже после воды. Для обеспечения качественной водой этих районов, где проживает до 800 тысяч человек, в среду вечером был организован подвоз воды в цистернах в 25 точках. Помимо этого в водоснабжении качественной водой этих районов помогали волонтеры. В четверг «Минскводоканал» заявил, что воду нельзя пить, но можно использовать для хозяйственно-бытовых нужд. Предприятие также заявило, что качество воды в магистральных сетях и в районных насосных станциях нормализовано и рекомендовало минчанам пострадавших районов сливать воду в квартирах для вытеснения ее из системы качественной водой.

«Двадцать четвертого июня произведен отбор проб воды из системы централизованного питьевого водоснабжения во Фрунзенском и Московском районах Минска… в связи с многочисленными обращениями населения. По результатам лабораторных исследований установлено несоответствие питьевой воды требованиям санитарных правил и норм… по следующим показателям: запах при 20 и 60 градусах выше нуля, перманганатная окисляемость, нефтепродукты», — говорится в документе, копию которого в четверг распространили интернет-ресурсы.

По данным центра, «питьевая вода не безвредна по химическому составу и не благоприятна по органолептическим свойствам». «В связи с выявлением нарушений законодательства, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, необходимо в максимально короткие сроки известить население о запрете использования воды из хозяйственно-питьевого водопровода в питьевых целях во Фрунзенском и Московском районах Минска в зоне влияния очистной водопроводной станции производства Минсководопровод предприятия «Минскводоканал»», — говорится в письме.