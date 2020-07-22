Запуск Белорусской АЭС ожидается через две-три недели, работы ввода АЭС завершаются в короткие сроки для такого рода проектов, сообщил заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин в ходе онлайн-конференции «Атомная энергетика в Беларуси: выгоды и перспективы».

Он напомнил, что почти ровно 8 лет назад, 9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заложил капсулу на площадке строительства Белорусской АЭС посланием будущим поколениям.

«Фактически через 8 лет мы с вами буквально через пару-тройку недель ожидаем уже запуск атомной станции, мы ожидаем уже загрузку ядерного топлива и так называемый этап начала физического пуска атомной станции. Сроки как никогда короткие», — сказал Кубрин

Он обратил внимание, что «обычно такие работы проводятся в течение 10 лет». «А мы за 8 лет. Очевидно, что завершение строительства не просто знаковое событие, это решение политически важного проекта для Союзного государства и для республики Беларусь в целом. Мы с вами переходим на новый этап повышения энергоэффективности экономики государства, усиления конкурентоспособности выпускаемой продукции, очевидно, будем ожидать модернизацию всего топливно-энергетического комплекса страны», — подчеркнул заместитель государственного секретаря Союзного государства.

БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Минэнерго Белоруссии сообщало, что пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на июль нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть — на сентябрь-октябрь. Однако в конце июня белорусский посол в России Владимир Семашко заявил, что загрузка топлива на первый реактор БелАЭС начнется в августе. Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году.