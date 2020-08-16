Противники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в воскресенье выдвинулись на площадь Независимости к Дому правительства, где планируется акция протеста, передает корреспондент Mpravda.com.

Группа оппозиционно настроенных граждан днем в воскресенье направилась от станции метро «Малиновка» в центр Минска, она двигается по проспекту Дзержинского. По ходу движения к участникам акции присоединяются новые люди. Начало несанкционированного массового мероприятия под названием «Национальный марш «За свободу» намечено на 14.00 у Дома правительства.

Между тем, еще с 12.00 на этой же площадке готовится митинг сторонников Лукашенко, его организовала провластная общественная организация «Белая Русь».

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, в первые дни они были сопряжены с беспорядками с погромами киосков, автомобилей правоохранителей и жестко подавлялись силовиками. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции 13-15 августа по всей республике носили мирный характер, протестующие требуют отставки Лукашенко, пересчета голосов по итогам выборов.

По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел. Были задержаны более 6,7 тысячи участников несанкционированных акций. Один протестующий, по данным МВД, погиб.