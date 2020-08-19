Управление СК Белоруссии по Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших в белорусской столице с 9 по 10 августа, задержан ряд лиц, сообщил СК Белоруссии.

«В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан ряд участников, которые в настоящий момент подозреваются в совершении вышеуказанного преступления. У одного из задержанных, 34-летнего минчанина, при себе были обнаружены нож, спиртные напитки и защитные средства. Указанный фигурант ранее неоднократно судим, в том числе за грабеж и хулиганства. Следственные действия по уголовному делу продолжаются. Стоит отметить, что подозреваемый нигде не работает», — говорится в сообщении на официальном сайте СК.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.