Минимум двух участников протестных акций повторно задержали в центре изоляции правонарушителей (ЦИП) на улице Окрестина в Минске, куда они приехали, чтобы забрать документы, сообщило в субботу агентство Sputnik Беларусь.

«На Окрестина (там находятся и ЦИП, и изолятор временного содержания – ред.) повторно задерживают участников акции. Стало известно о минимум двух подобных случаях. Семьи с задержанными приехали в ЦИП, чтобы забрать документы. На территорию зашли трое мужчин — вышел только один», — сообщило агентство.

По его данным, спустя час стало известно, что двоих — Сергея Калесникевича и Никиту Селезня — увезли в Московское РУВД Минска. Там агентству сообщили, что такие люди к ним не поступали. Родители задержанных пытаются выяснить причину повторного задержания, они подали заявление о пропаже человека.

Накануне задержанных на протестах в Минске начали отпускать из ИВС на Окрестина. Некоторые освобожденные рассказали об избиениях и издевательствах со стороны силовиков. Замглавы МВД республики — начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков ранее заявил, что всех задержанных на акциях в столице выпустят из СИЗО до 6.00 (совпадаем с мск) пятницы.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Несанкционированные акции продолжаются, в первые дни они жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции 13-14 августа в большинстве своем носили мирный характер. Так, 14 августа состоялась многотысячная протестная акция у Дома правительства в Минске, где, в том числе, располагается ЦИК Белоруссии. Манифестанты требовали пересчета голосов на прошедших выборах и отставки Лукашенко, обошлось без задержаний.

По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел. Были задержаны более 6,7 тысячи участников несанкционированных акций. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.