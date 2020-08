Активиста «Открытой России» Артема Важенкова, задержанного ранее в Минске, освободили, ему грозило от 3 до 8 лет за участие в массовых беспорядках, сообщила Mpravda.com председатель организации Анастасия Буракова.

«Артема Важенкова освободили из-под стражи в Минске. Вместе с представителем посольства РФ в Республике Беларусь и адвокатом «Правозащиты Открытки» Антоном Гашинским он прямо сейчас выходит из здания Следственного комитета, куда его доставили к 20.00 из ИВС на Окрестина», — сообщила Буракова.

Она также отметила в своём Telegram, что скоро Важенков будет дома в России.

Ранее госагентство «Белта» опубликовало видеоролик с задержанными в Белоруссии людьми, которых назвали «провокаторами» беспорядков в Минске, двое из четверых утверждают, что они из России. В своем Telegram-канале «Открытая Россия» заявила, что опознала на этой записи своих сотрудников Артема Важенкова и Игоря Рогова. СК Белоруссии сообщил, что Важенков и Рогов проходят по делу о массовых беспорядках и находятся в статусе подозреваемых. Позже Рогова освободили.

«Открытая Россия» — организация, основанная экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с «Открытой Россией»: OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия», Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России», США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания).